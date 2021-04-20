Vali Işık, Ağızboğaz köyünde incelemelerde bulundu

Vali Yardımcısı Mehmet Özmen, İl Özel İdare Genel Sekreteri Evren Çakır, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu, İl Genel Meclis Üyesi Abdullah Toker ile bölgedeki köy muhtarları ve vatandaşlarının da katıldığı ziyaret ve incelemeleri sırasında Vali Işık, bölgeye yapılacak olan tesislerin getirebileceği sorunlar konusunda vatandaşların taleplerini dinledi. Vali Işık'ın bölgedeki ziyaret ve incelemeleri sırasında ilgili kurum müdürleri de verdikleri bilgilerle bölgede kurulacak tesisin çevreye verebileceği zararlara yönelik alınan tedbirler ve önlemler noktasında Ağızboğaz köyünde yaşayan vatandaşları bilgilendirdi. Bölgedeki incelemelerinin sonunda köyde koyunlarını otlatan aile ile karşılaşan Vali Işık, bir süre sohbet ettiği ailenin minik ferdine çeşitli hediyeler verdi.