Vali Işık: “Basın demokrasimizin vazgeçilmez kurumları arasındadır”

'Demokrasimizin vazgeçilmez kurumları arasında yer alan, haber alma ve haber yayma özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olan basının bireylerin doğru, tarafsız ve objektif bilgiye ulaşmasında, düşünce ve ifade özgürlüğünün yayılmasında aracı bir kurum olarak yeri ve önemi büyüktür' diyen Işık, "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk 'Basın, milletin müşterek sesidir' sözüyle haber alma ve haber yayma gibi görevlerinin yanında, basının toplumu aydınlatması ve yönlendirmesi bakımından önemli bir görev üstlendiğine de dikkat çekmektedir. Türk basınında sansürün kaldırılışının 112. yıl dönümünde, basın meslek ilkelerinden taviz vermeksizin çok zor şartlarda görevlerini yerine getirebilmek için basın mensuplarının göstermiş oldukları çabayı takdir ediyor, görev ve sorumlulukları ile kamu görevi yapma hassasiyeti gösteren bütün medya kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle Türk basınında sansürün kaldırılışının yıl dönümünde tüm basın mensuplarımızın '24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.