Vali Işık, Covid-19 denetime çıktı

Alışveriş merkezinde kurulan standın önünde aşılarını olan ve aşı sırası bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet eden Vali Işık, daha sonra alışveriş merkezi içerisindeki işyerlerini gezerek maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra Covid -19 ile mücadelenin etkin olarak yürütüldüğü aşılama konusunda işyeri sahipleri ve vatandaşlarımıza uyarılarda bulundu. İşyeri sahiplerine hayırlı ve bereketli bol kazançlar temennisinde bulunarak belirlenen kurallara riayet edilmesi hususunda hassasiyet göstermelerini isteyen Vali Işık, salgınla etkin olarak mücadele edebilmemiz ve hep birlikte verdiğimiz bu mücadeleyi kazanabilmemizin ilk ve en önemli koşunun aşılarımızı tam ve zamanında olmaktan geçtiğine vurgu yaptı.