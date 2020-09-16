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Vali Işık, Covid-19 olası vaka polikliniğinde incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Covid-19 olası vaka polikliniğini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Vali Yardımcısı Mustafa Kamuran Ballı ile birlikte hastane bünyesinde hizmetlerini sürdüren Covid-19 olası vaka polikliniğinde incelemelerde bulunan Vali Işık, poliklinikte yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Tedavi amaçlı hastaneye gelen vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Vali Işık, korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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