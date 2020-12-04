Vali Işık, engelli sporcuları yalnız bırakmadı

Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam eden Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda devam eden Oturarak Voleybol Takımı'nın antrenmanlarına katılarak, bedensel engelli sporcularla bir araya geldi.

Vali Işık, "Sosyal mesafe" kuralının da korunduğu ziyaretlerde Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek'ten devam eden antrenmanlar hakkında bilgi aldı. Daha sonra sporcularla karşılıklı bir müddet sohbet eden Vali Işık, Oturarak Voleybol Takımı sporcularından Damla Ovalı'ya günün anısına çiçek takdim ederek, sporcularla kısa bir gösteri maçı yaptı.

Karaman'a yaşattıkları başarılar ve azimlerinden dolayı tüm sporcuları tebrik eden Vali Işık, her sağlıklı bireyin aslında birer engelli adayı olduğunun da unutulmaması gerektiğini belirterek, ”Hayata sımsıkı sarılan ve engellerine rağmen koyduğu hedeflere yönelik önüne çıkan tüm engelleri aşarak başarıya koşan sporcularımızın her daim yanlarında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca ilimiz takımlarından milli takımımızda sporcuların olması ve Oturarak Voleybol Süper Lig'inde 3 takımı olan tek şehir olmamız ise bizler için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Tokyo Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek sporcularımıza başarılar diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduklarını belirten sporcular ise, “Böylesine anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmadığı için valimize çok teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Covid-19 tedbirleri kapsamında antrenmanlarımıza devam ederek, Paralimpik Oyunları'na kenetlenmiş durumdayız. Hedefimiz altın madalya kazanarak, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada dalgalandırmak” diye konuştu.