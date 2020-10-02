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Vali Işık, HES kodu denetimi yaptı

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman-Mersin Karayolu üzerindeki polis uygulama noktasında HES kodu uygulamasına katılarak, kendisi de cep telefonuyla sorgu yaptı.


Trafik ekiplerinden korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde yürütülen uygulamalar hakkında bilgiler alan Vali Işık, karayolunda seyir halinde olan vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Korona virüs tedbirlerine ilişkin olarak maske kullanımı, fiziki mesafenin korunması ve temizliğin önemine dikkat çeken Vali Işık, 21 Eylül 2020 tarihi itibariyle kullanımı zorunlu hale gelen HES kodu uygulamasının cep telefonlarına indirilmesi konusunda yolculuk yapan vatandaşlara uyarılarda bulunarak korona virüs ile mücadelede alınan tedbirlere ve kurallara uyulmasının önemli bir yeri olduğunu söyledi.


Vali Mehmet Alpaslan Işık denetimin sonunda yolculuk yapan vatandaşlara kazasız belasız hayırlı yolculuklar diledi.

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