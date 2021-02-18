Vali Işık, jandarma personelini başarı belgesi ile ödüllendirdi

Valilik'te düzenlenen program öncesinde Vali Mehmet Alpaslan Işık, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ve jandarma personelini kabul ederek Covid-19 ile mücadelede yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Bir süre sohbet ettiği jandarma personelini Covid-19 salgının başladığı günden bu tarafa görev yaptıkları bölge ve mahallerde denetimlerini aralıksız sürdürerek salgının yayılımının önlenmesinde gösterdikleri üstün ve özverili çalışmalardan dolayı tebrik eden Vali Işık, il genelinde yaşanan vaka sayısının kontrol altına alınmasında jandarma personelinin yürüttüğü çalışmaların çok önemli olduğunu söyledi.

Vali Işık, "Halkımızın da destek ve katılımlarıyla birlikte topyekun yürütülen bu görünmeyen düşman ile mücadele konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdüren vefakar ve fedakar jandarma personelimizi tebrik ediyor, ilimizi ve ülkemizi olumsuz etkileyen bu sinsi düşmana karşı verilen mücadelede başarılı çalışmalarının devamını diliyorum “dedi.

Programın sonunda Vali Işık, jandarma personelini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek belgelerini verdi.