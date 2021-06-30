Vali Işık, lavanta tarlasında incelemelerde bulundu

Vali Işık'a incelemeleri sırasında İl Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Şahinbaş, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörü Özgür Öztürk eşlik etti. Vali Işık, tarla sahibi Salih Burak Öztürk'ten lavanta hakkında bilgiler aldı. Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram'da, Karaman'ın Türkiye'de en az yağış alan bölgelerden birisi olduğunu söyledi. Neredeyse su ihtiyacı olmayan lavantanın mısır ekimine alternatif bir ürün olduğunu ifade eden Bayram, Karaman az yağış alan bir şehrimiz. Lavanta bitkisi ise suya ihtiyaç duymaması nedeniyle son yıllarda üreticilerin de tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kırsal alanların değerlendirilmesinde ve kültür turizminin canlandırılmasında alternatif ürün olarak değerlendirilen lavanta bitkisinin Karaman'da yapılan projeler ile birlikte yaklaşık 350 dekar alanda ekiminin yapıldığını belirtti.

Vali Işık ve beraberindekiler lavanta tarlasını gezdi.