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Vali Işık, minaresi yıkılan camide incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, merkeze bağlı Ağılönü köyünde yıldırım düşmesi sonucu minaresi yıkılan camide incelemelerde bulundu.


Vali Işı, iki gün önce gece geç saatlerde yağan gök gürültülü yağmur ile birlikte yıldırım düşmesi nedeniyle yıkılan minare ve malzemelerin zarar gördüğü camide incelemelerde bulundu. Köy halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Işık, devlet olarak gerekenin yapılacağını belirterek, köy muhtarı Doğan Aktaş'tan yaşananlarla ilgili bilgi aldı.


Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın Ağılönü köyüne yaptığı incelemelere Vali Yardımcısı Kamuran Mustafa Ballı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli İsmail Şahin ile İl Müftü Yardımcısı Sırrı Fuat Ateş'te eşlik etti.

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