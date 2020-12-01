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Vali Işık, saya ve tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediyesine bağlı Ongun Anonim Şirketi bünyesinde üretim faaliyetlerini sürdüren saya ve tekstil fabrikasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Cumhuriyet Mahallesi Ereğli Caddesi üzerinde kurulu bulunan fabrikaları ziyaret ederek bir süre incelemelerde bulunan Vali Işık, ayakkabı üretiminde kullanılan saya ve tekstil alanında imalatı yapılan ürünler hakkında Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı'dan bilgiler aldı. Hizmet binası ve bölgede inşaatı devam eden ek binalarda da incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgiler alan Vali Işık, fabrika çalışanlarına ve şirket personeline çalışmalarında kolaylıklar dileyerek bölgeden ayrıldı.


Vali Mehmet Alpaslan Işık'ın saya ve tekstil fabrikasındaki incelemelerine Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ile İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş da eşlik etti.

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