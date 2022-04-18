Vali Işık, taşkın koruma çalışmalarını inceledi

İlçe Kaymakamı Fatih Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez ve DSİ Karaman Şube Müdürü Halil İbrahim Özoğlu'nun da eşlik ettiği incelemeler sırasında Vali Işık, Ayrancı Barajının taşması sonucu oluşabilecek taşkın riskinin azaltılması amacıyla DSİ tarafından yapılan taşkın kanalı açma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Ambar köyündeki taşkın koruma çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüten DSİ çalışanlarına teşekkür ederek bölge halkının konuyla ilgili sorun ve taleplerini de dinleyen Işık, daha sonra yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaşan ve taşmaya başlayan Ayrancı Barajında incelemelerde bulundu.