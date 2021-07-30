İhlas Haber Ajansı

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Vali Işık yangın çıkan çiftlikte incelemelerde bulundu

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Kazımkarabekir ilçesinde yangın çıkan bir fabrikaya ait büyükbaş hayvan çiftliğinde incelemelerde bulundu.


Sabaha karşı Golda Fabrikası içerisinde yer alan çiftlikteki saman balyalarının tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangına Karaman, Konya ve Kazımkarabekir itfaiye ekipleri müdahale etti. Uzun uğraşların ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangında yüzlerce saman balyası kül oldu. Henüz çıkış sebebi belirlenemeyen yangının ardından Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık da çiftliğe giderek incelemelerde bulundu. Vali Işık, halen soğutma çalışmalarının devam ettiği çiftlikte yetkililerden bilgi aldı.

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