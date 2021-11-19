Vali Işık'tan AFAD ve İl Özel İdare personeline başarı belgesi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen orman yangınının söndürülmesindeki katkıları nedeniyle AFAD İl Müdürlüğü personeli ile Sinop'un Türkeli ilçesinde aşırı yağışlar sonrasında meydana gelen sel felaketine karşı bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarına katılan il özel idaresi personelini makamında kabul eden Vali Işık, gösterdikleri özverili ve fedakâr çalışmalarından dolayı birim personellerine teşekkür ederek başarı belgesi ile ödüllendirdi.