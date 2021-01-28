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Vali Işık'tan emniyet personeline başarı belgesi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, korona virüs salgının yayılımının önlenmesinde gösterdikleri gayret ve özverili çalışmalardan dolayı bazı emniyet personellerini başarı belgesi ile ödüllendirdi.


Vali Mehmet Alpaslan Işık, belge dağıtımı öncesinde İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve beraberindeki müdürlük personelini makamında kabul ederek Covid-19 ile mücadelede il genelinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Salgınla mücadelede özverili ve gayretli çalışmaları nedeniyle personeli tebrik eden Vali Işık, görev yaptıkları bölge ve mahallerde denetimlerini aralıksız sürdürerek salgının yayılımının önlenmesinde ve il genelinde yaşanan vaka sayısının düşmesinde emniyet personelinin çok önemli bir görev üstlendiğini aktardı. Işık, "Halkımızın da destek ve katılımlarıyla, topyekun yürütülen bu görünmeyen düşman ile mücadele konusunda mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını aralıksız sürdüren vefakar ve fedakar emniyet personelimizi tebrik ediyor, ilimizi ve ülkemizi olumsuz etkileyen bu sinsi düşmana karşı verilen mücadelede başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" diye konuştu.


Işık, daha sonra emniyet mensuplarına başarı belgelerini verdi.

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