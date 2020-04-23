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Vali Meral, 100 yaşındaki Zöhre nineyi ziyaret etti

Karaman Valisi Fahri Meral, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yıl dönümünde 1920 doğumlu 100 yaşındaki Zöhre Erken’i evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı.

Karaman Valisi Fahri Meral, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde 1920 doğumlu 100 yaşındaki Zöhre Erken'i evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı.


TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çerçevesinde Vali Fahri Meral, il genelinde 100 yaşını dolduran beş kişiden birisi olan Zöhre Erken'i evinde ziyaret etti. Vali Meral, Zöhre nineye Allah'tan sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temenni etti.


Zöhre Erken ve ailesi de bu anlamlı günde kendilerini ziyaret eden Vali Meral'e ziyaretleri nedeniyle teşekkür etti.

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