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Vali Meral, 112 Çağrı Merkezinin çalışmalarını inceledi

Karaman Valisi Fahri Meral, 112 Acil Çağrı Merkezi’nin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

Karaman Valisi Fahri Meral, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.


Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla valilik bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na gelen talep çağrılarının 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından karşılandığını ifade eden Vali Fahri Meral, gerçek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza daha hızlı ulaşabilmemiz açısından 112 hattının gereksiz arama ve asılsız ihbarlarla meşgul edilmemesi gerektiğinin önemini belirtti.


112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli personellerden çağrı hatlarına gelen taleplerin itinayla değerlendirilmesini ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için azami gayret gösterilmesini isteyen Meral, bu süreçte özveri ve gayretli çalışmalarından dolayı tüm personele teşekkür etti.

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