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Vali Meral, jandarma ve poliste başarılı personeli ödüllendirdi

Karaman Valisi Fahri Meral, özverili çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma trafik personelini ödüllendirdi.


02-08 Mayıs Haftası arasında düzenlenen Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası çerçevesinde valilik makamında program gerçekleştirildi. Programda Vali Fahri Meral, trafik güvenliğinin sağlanmasındaki gayretli ve özverili çalışmalarından dolayı emniyet ve jandarma trafik personelini tebrik ederek başarı belgesi ile ödüllendirdi. Düzenlenen törende, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İsmail Şahin'de hazır bulundu.

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