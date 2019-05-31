Vali Meral: “Karaman genelinde güvenli trafik için tüm tedbirleri aldık”

Vali Meral, Karaman-Konya Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü karşısındaki uygulama noktasında bugünden itibaren başlatılan ‘Güvenli Trafik' uygulamasını yerinde inceledi. Vali Meral'e incelemeleri sırasında Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ile İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin de eşlik etti. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Fahri Meral, “Bugünden itibaren bayram tatili süresince trafikle ilgili vatandaşlarımızın güvenle seyahat etmeleri, kazaların önüne geçilmesi için gerekli trafik tedbirlerini aldık. İlimiz genelinde bütün uygulama noktalarında trafik personelimizi hem emniyet, hem de jandarma açısından arttırdık. Diğer yandan bakanlığımızın talimatları doğrultusunda uygulamalarımızı yapıyoruz. Özellikle vatandaşlardan bizlerin isteği hız konusunda hassasiyetle davranmaları ve kurallara mutlaka riayet etmeleridir. Emniyet kemerlerini de mutlaka takmalarıdır. İnsan hayatı her şeyden çok önemlidir. Her trafik kuralı mutlaka insan hayatı için geliştirilmiş ve uygulanmaktadır” dedi.

Vali Meral daha sonra ekipler tarafından durdurularak kontrol edilen sürücülerin yanına giderek kurallara uydukları için teşekkür etti. Uygulama noktasındaki ekipler ise kontrol ettikleri araçlarda bulunan çocuklara balon ve düdük verdiler.