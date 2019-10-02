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Vali Meral: "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı

Karaman Valisi Fahri Meral ve beraberindeki il protokolü ’Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın’ uygulamasına katıldı.

Karaman Valisi Fahri Meral ve beraberindeki il protokolü 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla ve 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla, İsmet Paşa Caddesinde trafik ekiplerince bir uygulama yapıldı. Yapılan uygulama ve etkinliğe Vali Fahri Meral'in yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş ile daire müdürleri ve öğrenciler katıldı. Karaman Valisi Fahri Meral, burada gazetecilere yaptığı açıklamada 2019 yılının İçişleri Bakanlığınca Yaya Öncelikli Yıl olarak ilan edildiğini söyledi.


Vali Meral, “2018 yılı Ekim ayında Karayolları Trafik Kanununda düzenleme yapıldığını ifade ederek, "Bu düzenleme, özellikle yaya geçitlerinde kavşak giriş ve çıkış noktalarında yaya geçitlerinin üstünlüğünü üzerine bir düzenlemeydi. Bu düzenleme ile para cezası düzenlenmiş, hem de 2019 yılı Ocak ayından bu tarafa ekinlikler düzenliyoruz. Özellikle yaya geçitlerinin vatandaşlarımız için güvenli noktalar olduğunu vatandaşlarımıza anlatılmasına çalışıyoruz. Sürücülerimiz açısından da onlarda mutlaka yaya olduklarını unutmamalarını bir kez daha iletmek istiyoruz. 81 ilin tamamında il ve ilçelerde yaya önceliğiyle ilgili farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.


Yapılan konuşmalardan sonra Vali Fahri Meral ile Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, görme engelli Berathan Gardaş ve fiziksel engelli Damla Ovalı ile birlikte yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçti.

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