Vali Meral, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi

Dr. Mehmet Akgül, Kredi ve Yurtlar Kurumu Kız Öğrenci Yurtlarını ziyaret etti.

İlk olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Merkez Kız Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Vali Fahri Meral, eşi Zehra Meral, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek yurtta düzenlenen ‘İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'na katıldı. Yarışma sonucunda dereceye giren öğrencilere Vali Meral, Rektör Akgül ve beraberindekiler tarafından hediyeleri verildi. KYK müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaret Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdunun gezilmesiyle devam etti. Vali Fahri Meral, Rektör Akgül ve beraberindekiler burada da öğrencilerle üniversite yaşamı, geleceğe dair planları üzerine bir süre sohbet ederek değerlendirmelerde bulundu.