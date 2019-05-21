İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Vali Meral: "Ziraat odamızla sürekli iş birliği içerisinde olacağız"

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman’ın tarımı için ziraat odası ile sürekli iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman'ın tarımı için ziraat odası ile sürekli iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi.


Vali Fahri Meral, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalıkla Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Karaman Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyarette Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Meclis Başkanı Mustafa Kansız ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, odanın çalışmaları ve yapısı hakkında Vali Fahri Meral'e bilgiler verdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının kentlerin gelişimindeki önemine işaret eden Vali Fahri Meral, Karaman Ziraat Odası ile sürekli iş birliği içerisinde olacaklarını ve Karaman tarımına katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.


Ziyaretin sonunda Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Vali Fahri Meral'e günün anısına bir teşekkür plaketi verdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.