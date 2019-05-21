Vali Meral: "Ziraat odamızla sürekli iş birliği içerisinde olacağız"

Karaman Valisi Fahri Meral, Karaman'ın tarımı için ziraat odası ile sürekli iş birliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Vali Fahri Meral, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar ve İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalıkla Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Karaman Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyarette Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Meclis Başkanı Mustafa Kansız ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, odanın çalışmaları ve yapısı hakkında Vali Fahri Meral'e bilgiler verdi. Sivil Toplum Kuruluşlarının kentlerin gelişimindeki önemine işaret eden Vali Fahri Meral, Karaman Ziraat Odası ile sürekli iş birliği içerisinde olacaklarını ve Karaman tarımına katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

Ziyaretin sonunda Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, Vali Fahri Meral'e günün anısına bir teşekkür plaketi verdi.