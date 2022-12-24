Vali Tuncay Akkoyun: “Kadına karşı şiddete tolerans göstermemiz mümkün değil”

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'un katılımıyla 2022 yılı 4. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda Vali Tuncay Akkoyun, kadına yönelik şiddete karşı devletin tüm kurumları ile kararlı duruşunun devam ettiğine vurgu yaparak, “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Kadına karşı şiddete tolerans göstermemiz mümkün değil, artık ülke olarak kadına yönelik şiddeti gündemimizden çıkarmamız gerekiyor. Kadına yönelik şiddetle mücadele, hemen hemen her toplantıda gündeme getirdiğimiz bir konu, köy ziyaretlerimizde ve muhtar toplantılarında konu ile ilgili hassasiyet göstermeleri konusunda talimatlarda bulunuyoruz” dedi.

Toplantıda Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan genel bilgilendirme sunumunun ardından İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından kadına yönelik şiddeti önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ve KADES uygulamasının tanıtım faaliyetlerine yönelik sunum gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele hususunda yapılan çalışmalar, eğitim faaliyetleri, KADES uygulaması ve Kadın Konukevi açılması ile ilgili konular da görüşüldü. Vali Tuncay Akkoyun, toplantı sonunda katkılarından ve yapmış oldukları çalışmalardan dolayı katılımcılara teşekkür etti.

Toplantıya Cumhuriyet Başsavcısı Ali İhsan Akdoğan, Cumhuriyet Savcısı Kübra Duman, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Eyüp Hüsamettin Aslan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.