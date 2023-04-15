Vali Tuncay Akkoyun: “Kan bağışı, milli bir meseledir”

Kızılay'a kan bağışında bulunan Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, kan bağışının milli bir mesele olduğunu söyledi.

Vali Akkoyun, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya ve daire müdürleri ile gittiği Yunuskent Mahallesi Gençlik Merkezinde bulunan Kızılay kan alma merkezinde kan bağışında bulundu. Kanın kaynağının sadece insan olduğu ve sürekli ihtiyaç olduğunu ifade eden Vali Akkoyun, “Kan bağışı, milli bir meseledir. Tüm hemşehrilerimizi Kızılay'a, kan bağışına davet ediyoruz” dedi.