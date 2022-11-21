Vali Tuncay Akkoyun, köy muhtarlarını dinledi

Valilikte düzenlenen toplantıda, muhtarlar tarafından iletilen ihtiyaç, talep ve sorunlar toplantıya katılan ilgili kurum müdürleri tarafından değerlendirildi. Köylerde vatandaşların refah düzeyinin daha da arttırılması hususunda muhtarlara önemli görevler düştüğünü belirten Vali Akkoyun, muhtarların devletin köylerdeki temsilcisi, gören gözü, duyan kulağı olduğuna dikkat çekerek, muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diledi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ile kurum müdürleri de katıldı.