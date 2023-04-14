Vali Tuncay Akkoyun, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Konuşmasına deprem bölgesinde 2 ay kadar görevli olduğunu belirterek başlayan Vali Akkoyun “Afet bölgesinde devletimiz tüm birimleri ve imkanları ile eşi benzeri görülmemiş büyük bir operasyonla vatandaşlarımızın yardıma koşarak, dünyaya ne kadar büyük ve güçlü bir devlet olduğunu bir kez daha gösterdi. Milletimiz bu zor günlerde elindeki varını yoğunu deprem bölgesine yardım olarak gönderdi. İşte bu da milletimizin ferasetini, yardımseverliğini ve gönlünün ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Allah devletimize zeval vermesin. Allah milletimizin gücünü artırsın” diye konuştu.

Vali Akkoyun, “Muhtarlarımız bu zor günlerde de gayretle, fedakarlıkla çalışmalarına devam ettiler, bizleri deprem bölgesinde de yalnız bırakmadılar. Karamanlı hemşehrilerimize, muhtarlarımıza ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Allah sizlerden razı olsun” dedi.

Konuşmanın ardından muhtarlardan köy ve mahallelerdeki ihtiyaçları, sorunları ve talepleri dinleyen Akkoyun, değerlendirmelerde bulunarak iletilen hususların kurum müdürleri tarafından incelenip, takibinin yapılması talimatını verdi. Toplantının sonunda Vali Tuncay Akkoyun önümüzdeki günlerde idrak edilecek olan Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını tebrik etti.

Valilik Karamanoğlu Mehmet Bey Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Vali Yardımcısı Mehmet Yasin Erkan, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Karaman Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Güventürk ve kurum amirleri de katıldı.