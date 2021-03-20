Valilik ile KMÜ arasında iş birliği protokolü

Karaman Valiliği ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) arasında 'Afet Farkındalık Eğitimi' iş birliği protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza töreninde Vali Mehmet Alpaslan Işık ve Rektör Prof. Dr. Namık Ak'ın yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdür Vekili Şerife Han da yer aldı. Protokol, KMÜ ile AFAD arasında '2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı' kapsamında ülke düzeyinde yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin iş birliğini içeriyor. Ülke düzeyinde afet ve acil durum farkındalığının artırılması ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik faaliyetlerin eşgüdümlü olarak yürütülmesini hedefleyen protokol; görsel, işitsel ve dijital ortamda yapılan yayınlar ile eğitim ve diğer faaliyetlerin kamuoyuna ulaştırılması ve AFAD Gönüllüsü kazanımına yönelik toplumun bilgilendirilmesi çalışmalarında kurumların birbirlerini desteklemesini amaçlıyor.

Protokol imza töreninin ardından bir açıklama yapan KMÜ Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, "2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında yürütülecek olan afet farkındalık faaliyetlerine üniversite olarak katılıyor olmak ve bu vesile ile sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek son derece memnuniyet verici. Bu bağlamda Karaman Valiliği ile imzalamış olduğumuz protokol son derece önem arz ediyor. Protokolün hem kurumlarımız hem de öğrenci ve vatandaşlarımız açısından hayırlı olmasını diliyorum" dedi.