Velilerden kan bağışı kampanyasına destek

Karaman'da Kale İlkokulu ile Türk Kızılay'ı iş birliği ile düzenlenen kan bağışı kampanyasına velilerde destek verdi.

Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde öğrenci, öğretmen ve velilerle ortak bir çalışmaya imza atılarak Kale İlkokulunda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Türk Kızılay'ı Karaman Temsilcisi Adem Küçükyarma, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile öğretmen ve veliler katıldı. “Bağışladığınız her kan ile kurtarılacak 3 can' sloganlarıyla yola çıkan Kale İlkokulu, Türk Kızılay'ı iş birliği ile gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası kapsamında kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak için öğrencilere konferanslar verdi. Velilere ve komşu okullara mektuplar gönderilerek bilgilendirmelerde bulunuldu. Duyarlı davranışlarından dolayı Kale İlkokulu yöneticilerini, öğretmen, öğrenci ve velilerini tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi. Kuntoğlu, her bireyin ihtiyaç duyabileceği hayati öneme sahip kan ihtiyacına yönelik küçük yaştan itibaren bilinç kazandırılmasının önemine değindi. Kampanya çerçevesinde kan bağışı ile ilgili düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere hediyeler verilerek program sona erdi.