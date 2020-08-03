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Yangın çıkan iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu

Karaman’da yangın çıkan bir iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Karaman'da yangın çıkan bir iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu.


Yangın, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan takı ve aksesuar satışı yapan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de caddeyi trafiğe kapattı. Yanan iş yerinden yoğun duman çıkması sebebiyle tedbir amaçlı ambulansta çağrıldı. İtfaiyenin 2 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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