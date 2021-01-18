İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Karaman’da 84 yaşındaki kadın, damadı tarafından evinde ölü bulundu.

Karaman'da 84 yaşındaki kadın, damadı tarafından evinde ölü bulundu. Kadının rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.


Olay, Fatih Mahallesi 1933 Sokak'ta bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yaşare Yaşar Şakar'ı (84) kontrol etmek için evine giden damadı, yaşlı kadını evin girişinde yerde yatar vaziyette buldu. Bunun üzerine durumu hemen sağlık ekibine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlamadı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.