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Yaşlı kadın torunu tarafından odasında ölü bulundu

Karaman’da yaşlı bir kadın torunu tarafından odasında ölü olarak buldu.

Karaman'da yaşlı bir kadın torunu tarafından odasında ölü olarak buldu.


Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Alişahane Mahallesi 164 Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın üçüncü katındaki dairede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.Ç, aynı evde yaşadığı 82 yaşındaki anneannesi Cennet Uçkun'u yemeğe kaldırmak için odasına girerek uyandırmak istedi. Anneannesinin hareketsiz şekilde yattığını gören torunu hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Uçkun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı kadının cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kalp hastası olduğu öğrenilen Uçkun'un kesin ölüm sebebi yapılacak olan otopsiden sonra belirlenecek.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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