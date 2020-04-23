İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaşlı kadın yangında can verdi

Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Görmeli köyünde bir evde çıkan yangında 83 yaşındaki yaşlı kadın hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Görmeli köyünde bir evde saat 17.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yangını bildirmeleri üzerine ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın mahalline hızlı bir şekilde ulaşan itfaiye yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evinde yalnız yaşadığı öğrenilen 83 yaşındaki Şerife Vanlı hayatını kaybetti. Yangının çıkış sebebi araştırılmaya devam ederken, hayatını kaybeden yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ermenek Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.