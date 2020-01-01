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Yeni yıla tatlı yiyerek girdiler

Karaman’da polis ekipleri, yeni yıla İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş tarafından ikram edilen tatlıları yiyerek girdi.

Karaman'da polis ekipleri, yeni yıla İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş tarafından ikram edilen tatlıları yiyerek girdi.


Emniyet Müdürü Ayhan Taş, müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte karakollarda görev yapan polisleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Emniyet Müdürü Taş, bu ziyaretlerin ardından dışarıda görev yapan resmi ve sivil ekiplerle yeni yılın ilk dakikalarında Aktekke Kent Meydanında bir araya geldi. Taş, polis memurları ve çevrede bulunan vatandaşların yeni yılını kutladı. Burada bir konuşma yapan Emniyet Müdürü Ayhan Taş, "Teşkilatımızla, milletimizle, ailemizle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yıl diliyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, teşkilatımıza acılar yaşatmasın, en kötü günümüz, en kötü anımız, inşallah bu anımız gibi olur. Hepinize yeni yılda huzur mutluluk ve hayırlı görevler diliyorum" dedi.


Daha sonra polis memurlarına baklava ikram edildi.

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