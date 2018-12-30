Yerde baygın halde bulunan şahıs hastaneye kaldırıldı

Karaman'da yerde baygın halde bulunan şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gece saat 23.30 sıralarında Rauf Denktaş Mahallesi 287'nci Sokak'ta bir kişinin yerde kıpırdamadan yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekibi, yaptığı kontrolde şahsın baygın halde olması nedeniyle sağlık ekibini çağırdı. Adrese gelen sağlık ekibi, şahsı çevredeki vatandaşlarında yardımıyla ambulansa alarak Karaman Devlet Hastanesine götürdü. Polis, üzerinde kimliği bulunmayan ve 30-35 yaşlarında olduğu tahmin edilen şahsın ismini ve yakınlarını tespit edebilmek için sağlık ekibiyle birlikte hastaneye gitti. Şahsın bulunduğu saatlerde Karaman'da kar yağışının başlaması ise olası donarak ölümün önüne geçmiş oldu.