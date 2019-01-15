Yoğun kar yağışından halı sahanın çatısı çöktü

Karaman'ın Taşeli Bölgesi'ndeki 3 ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken Sarıveliler ilçesinde bulunan halı sahanın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Karaman'ın Taşeli Bölgesi'ndeki Sarıveliler ilçesinde dünden beri aralıksız devam eden kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreye ulaştı. İlçede bulunan halı sahanın çatısı ise karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Okulların da bugün tatil edildiği ilçede, Sarıveliler Belediyesi ekipleri, karla mücadeleyi aralıksız olarak sürdürüyor.

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidi'nde de kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Karaman Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman yolda büyük araçların kalması nedeniyle Mersin yönüne gidecek olan tır ve kamyonların geçişine izin vermeyerek bekletiyor. Karayolları ekipleri de yolun açık kalması için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.