İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yoğun kar yağışından halı sahanın çatısı çöktü

Karaman’ın Taşeli Bölgesi’ndeki 3 ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken Sarıveliler ilçesinde bulunan halı sahanın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Karaman'ın Taşeli Bölgesi'ndeki 3 ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken Sarıveliler ilçesinde bulunan halı sahanın çatısı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.


Karaman'ın Taşeli Bölgesi'ndeki Sarıveliler ilçesinde dünden beri aralıksız devam eden kar yağışı dolayısıyla kar kalınlığı ilçe merkezinde 1 metreye ulaştı. İlçede bulunan halı sahanın çatısı ise karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Okulların da bugün tatil edildiği ilçede, Sarıveliler Belediyesi ekipleri, karla mücadeleyi aralıksız olarak sürdürüyor.


İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan Sertavul Geçidi'nde de kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Karaman Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman yolda büyük araçların kalması nedeniyle Mersin yönüne gidecek olan tır ve kamyonların geçişine izin vermeyerek bekletiyor. Karayolları ekipleri de yolun açık kalması için çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.