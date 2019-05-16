Yol çöktü, beton mikseri kullanılmayan evin üzerine devrildi

Karaman'da köye beton atmaya giden mikser yolun çökmesi sonucu kullanılmayan evin üzerine devrildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Taşkale köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köye beton atmaya giden ve sürücüsü öğrenilemeyen beton mikseri, yolun biranda çökmesi sonucu kullanılamayan boş kerpiç evin üzerine devrildi. Beton mikserinin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, üzerine devrildiği evin kullanılmaması ise olası faciayı önledi. Devrilen mikser için kurtarma çalışması başlatıldı.