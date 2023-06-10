Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi tutuklandı

Karaman'da kente uyuşturucu sokmaya çalışırken yolcu otobüsünde yakalanan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.T. ve H.B. isimli kişilerin kente uyuşturucu getirecekleri yönünde duyum alması üzerine çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şahısları takibe alan ekipler şüphelilerin şehirlerarası otobüsle Mersin'den Karaman'a doğru geldiklerini belirledi. Ekipler, Karaman-Mersin karayolu üzerinde bulunan polis uygulama noktasında şahısları beklemeye başladı. Otobüsün uygulama noktasına gelmesiyle birlikte şahıslar gözaltına alındı. Şahısların yapılan üst aramalarında 101 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.