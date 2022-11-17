Yolda yürürken silahlı saldırıya uğradı, ağır yaralandı

Karaman'da yolda yürürken silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İmaret Mahallesi 130. Sokak üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Ali D. (28), yolda yürürken motosikletle yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Ali D., vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı şahıs, olay yerine gelen sağlık ekibince yapılan ilk müdahalesinin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ali D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekibi de saldırının yaşandığı sokak üzerinden boş kovan çalışması yaptı.

Polis, olayı gerçekleştirerek kaçan şüphelileri yakalayabilmek için geniş çaplı soruşturma başlattı.