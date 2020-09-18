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Yoldan çıkan otomobil mısır tarlasına uçtu: 3 yaralı

Karaman’da kontrolden çıkan otomobilin mısır tarlasına uçması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karaman'da kontrolden çıkan otomobilin mısır tarlasına uçması sonucu 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 14.30 sıralarında Karaman-Ereğli Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kızının üniversite kaydını yaptırmak için Nevşehir'den yola çıkarak Karaman üzeri Konya'ya giden Y.Ş. yönetimindeki 06 AE 5919 plakalı Chevrolet marka otomobil, Karaman'a 15 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak mısır tarlasına uçtu. Kazada otomobilde bulunan sürücünün 2 kızı ile kızlarının arkadaşı yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Otomobil uçtuğu mısır tarlasından kurtarıcıyla çekilerek kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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