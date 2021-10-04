Yunus Emre vefatının 700. yıldönümünde KMÜ'de anılacak

Yunus Emre'nin vefatının 700. yıl dönümü anısına Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nde (KMÜ) “Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni” düzenlenecek.

Karaman Valiliği ve Türk Dil Kurumu'nun da paydaş olduğu 'Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni' KMÜ ev sahipliğinde 07-09 Ekim 2021 tarihleri arasında Karaman'da düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile 2021 yılının Yunus Emre ve Türkçe Yılı ilan edilmesi nedeniyle Türk dilinin tanınması, Türk kültürünün ve tarihinin zenginliklerinin ortaya çıkarılması ve tanıtılması amacıyla KMÜ'de gerçekleştirilecek olan bilgi şöleninin açılış tebliğini Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin yapacak. Türkiye genelinde 40 farklı üniversite ve kurumdan 124 öğretim üyesinin katılacağı bilgi şöleninde Yunus Emre, Yunus Emre'nin Türk tarih ve edebiyatındaki yeri, Yunus Emre'nin din anlayışı ve düşüncesinin cihanşümul anlamı, Türk dili, Türk kültürü, Türk tarihi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Türk coğrafyası, Türk edebiyatı, Türk ad bilimi, Türk tefekkürü, Türk sanatı, Türk mimarisi ve Türk halk kültürü konularında 100'ün üzerinde bildiri sunulacak.

07 Ekim Perşembe günü açılış konuşmaları ve ödül töreni ile başlayacak bilgi şöleninde 2 gün boyunca 24 oturum yapılacak. Programın son günü ise Karaman'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin yer aldığı yerler gezilecek.