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Ziraat Odası Başkanı Muğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Muğlu, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.


Kalp rahatsızlığı nedeniyle dün Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 55 yaşında hayatını kaybeden Recep Muğlu için öğle namazını müteakip Ziraat Odası binası önünde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Karaman Valisi Fahri Meral, AK Parti Karaman Milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser, CHP Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, Karaman Belediye Başkanı Ertuğrul Çalışkan, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Muğlu ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan namazın ardından Recep Muğlu'nun cenazesi dualarla şehir mezarlığına defnedildi.

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