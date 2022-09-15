Ziraat Türkiye Kupası: Karaman FK: 2 - Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 1.
turunda Karaman FK, normal süresi 0-0 sona eren maçın uzatma dakikalarında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK'yi 2-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Burak Filik, Mehmet Saldıraner, Bekir Özçelik
Karaman FK: Onur, Muhammed Enes (Abdulsamet dk. 90 ?), Ahmet Batuhan, Hüseyin, Hasan, Mustafa (Kadir dk. 46), Ahmet Çelik (Samet dk. 68), Emre (Ensar dk. 46), Tugay, Ömercan, Semih (Umur dk. 46),
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK: Murat, Zeki Sinan, Kadir Kaan (Nurullah dk. 79), Alper, Burak, Alişan (Ayhan dk. 61), Yusuf Can, Doğukan (Halim dk. 115 ?), Ahmet Can (Gökhan dk. 115 ?), Akın, Fethi
Gol: Umut (dk. 95), Hasan Çavdar (dk. 109) (Karaman FK)
Sarı Kartlar: Ahmet Çelik, Ömercan, Kadir, Ahmet Batuhan, Abdulsamet, Orhan, (Karaman FK), Fethi, (Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi GSK)