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14 Şubat'ta karlar üzerinde meşaleli evlilik teklifi

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış’ta tatil yapan bir kişi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kız arkadaşına karlar üzerinde meşaleler yakarak, evlilik teklifi yaptı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış'ta tatil yapan bir kişi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kız arkadaşına karlar üzerinde meşaleler yakarak, evlilik teklifi yaptı.


Kars'ın Sarıkamış ilçesi Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde tatil yapan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç, arkadaşlarıyla birlikte kız arkadaşına sürpriz hazırladı. Arkadaşlarıyla birlikte hazırladıkları üzerinde “Benimle evlenir misin bir tanem” yazılı pankartı açan genç, kız arkadaşına Sevgililer Günü'nde karlar üzerinde diz çökerek evlenme teklifi yaptı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Meşalelerin yakıldığı evlilik teklifinde kız arkadaşından ‘evet' cevabını alan genç, kız arkadaşına sarıldı. Evlilik teklifinin ardından gençler kayak merkezinden ayrıldı.

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