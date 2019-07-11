15 Temmuz'da 16 tank, 25 zırhlıyla Kars'ı kuşattılar

Türkiye'de İstanbul ve Ankara'dan sonra 15 Temmuz hain kalkışmayı en yoğun yaşayan illerden birisi olan Kars'ta geçen 3 yıllık süreçte yaşananlar hafızalardan silinmiyor.

15 Temmuz gecesi evinin önünde darbeciler tarafından pusu kurulan ve alınması gereken 5 kişiden birisi olan AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, darbecileri Karslılarla birlikte püskürttü.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında 16 tank, 25 zırhlı araçla kuşattığı Kars'ta, AK Parti'nin genç İl Başkanı Adem Çalkın, vatandaşları parti binası önünde toplayarak emniyet güçleriyle birlikte sabaha kadar direndi. Sabah il ışıklarıyla birlikte püskürtülen darbeciler, Gazi Kars'ta adeta silindi.

“Eşimle helalleşerek sokağa çıktım”

FETÖ'cü askerler tarafından alınması için Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde pusu kurulan İl Başkanı Adem Çalkın, eşi Aydan Çalkın ile helalleşerek sokağa çıktı. Çalkın, 15 Temmuz gecesi yaşananları İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı.

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, “Tabi 3. Yılına giriyoruz. Demokrasimize Cumhuriyetimize, birlik beraberliğimize, vurulan Cumhuriyet tarihindeki en büyük darbelerden birisiydi. O gün Kars, Gazi Kars kendine yakışanı yaptı. Türkiye'de birçok ilde bu kalkışma olmuştur. İstanbul, Ankara'da şehitler vermişizdir. Ancak Kars'ta bu kalkışmanın en yoğun olduğu illerden birisi olmuştur. Kars düşünüldüğü zaman tek başına bir ilde değil, sınır ili olması münasebetiyle Iğdır, Ardahan'ı da düşünürseniz burası bir serhat illeri bölgesidir. Belki de Kars o gece düşmüş olsaydı. Olayın seyri değişebilirdi diye düşünüyorum. Tabi 16 tank, Kars gibi küçük bir yerde çok büyük bir rakam, yüzlere asker, binlerce teçhizat, mermi tabi bunlar, bu vatan hainleri kendi halklarına değil sanki düşmanın üzerine gider gibi hazırlık yapmışlardı. O akşam evde hanım evin önünde bir kavganın olduğunu söyleyince pencereden baktım. Evin önünde bir araç yolu kesercesine arabayı çekmiş ve arkasında yüzlerce metre bir kuyruk oluşmuş. Bir keşme keşlik var. Ben aşağı indim. Ben ininceye kadar trafik polisi aracı çektirmişti. Birkaç polis arkadaşta oradaydı. O aracın orada niye yol kestiği, benim evimin önünde daha sonra bu ortaya çıktı. Bir grup asker beni almak için hazırlık yapmış, bir ekip oluşturmuş. Ve Kars'ta tutuklanacak ilk 5 adam içerisinde benimde olduğum, şuanda da bunun mahkemesi görüldü. Bundan dolayı birkaç kişi de tutuklu. Şimdi onlar öyle bir hazırlık peşindeyken, şöyle bir ayet vardır. “Tuzak kuranların en hayırlısı cenabı Allah'tır” ve onların tuzaklarını başlarına geçirdi” bizzat yaşadık” dedi.

“İki polis beni uyardı”

AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, hain darbecilerin kendisini almak için hazırlık yaptığı sırada yanına yaklaşan iki sivil polisin kendisini uyardığını söyledi.

Adem Çalkın, “ O gün onlar beni almak için hazırlık yaparlarken, iki polis arkadaş geldi. ‘Başkanım işte köprüyü kesmişler' baksanıza internetten, bende bakınca hakikaten köprüyü kesmişler. Ve bir anormallik olduğu belli. Ben hemen eve yönlendim. Hazırlığımı yaptım, abdestimi aldım. En ilgin olanı hanımla tabi helalleştim. Tabi hanımda yüzüme bakıyor. Bu ne halelliğidir diye; farkında değil. Evden ayrıldım, yürüyerek gittim, aracı tercih etmedim. Yürüyerek partiye gittim. Partiye gittikten sonra Allah öyle güzel dizayn etti ki, yani 15-20 dakika içerisinde herkes toplandı. Baktım emniyet müdürlüğünün önünde bir hazırlık var. Bizden başka, bizim teşkilatımızdan başka bu olaya haberi olan kimse yoktu. Bütün ilçe başkanlarını aradım. Talimat verdim parti binalarını açın oturun. Allah'ın izniyle sabaha kadar canımız pahasına direneceğimizi söyledim. Biz emniyetimizi polislerimizi orada hain darbecilerle karşı karşıya bırakamazdık. Yalnız bırakamazdık. Öyle bir şey olamazdı. Emniyet müdürümüzle kısa bir istişare yaptık. Emniyet müdürümüzle beraber halkı direnişe davet ettik. Hemen herkese mesaj attım. Öne 40-50 kişiyle beraber Allah-u Ekber nidalarıyla tanklara doğru yürüdük. Gecenin ilerleyen saatlerinde Karslılar sokaklara döküldü. Gerçekten o gece Allah ümmete ve Türkiye'mize ve bizlere yardım etti. O kadar cesaretlendirdi ki rabbim, biz o koca tanklara karşı, silahlı insanlara karşı yürüdük. Allah bizi o gün onların önünde çok farklı kıldı. Allah'ın yardımıyla, milletimizin sağduyuyla ve Gazi Karslı, çok kıymetli Karslı hemşehrilerimle birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde, aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın da çağrıyla birlikte kalabalık 5 katına 10 katına ve 20 katına çıkmaya başladı” diye konuştu.

“Karslılarla beraber ilerlerken, hiç aklıma ölmek korkusu gelmedi”

AK Parti İl Başkanlığı önünde darbeciler karşı direnişin başladığına dikkat çeken Çalkın, “Direniş burada başladı. Ben buraya Demokrasi Meydanı diyorum. Orada biz gelen askerlere karşı, darbeci askerlere karşı, tabi bir tarafta asker silahlarını çekmiş, bir tarafta polis silahlarını çekmiş ve bir kıvılcım bekliyor. Tabi orada bana düşen şuydu. Allah razı olsun Karslılardan hepsi bize o görevi, o yetkiyi verdi. Biz bu gidiş gelişleri sağladık. Ben orada dedim ki, ‘asker bizim, polis bizim' tekbir insanın canı yanmasın. Tek bir mermi atılsaydı o gece inanın Kars'taki şehit sayısı çok fazla olurdu. Belki Türkiye'deki en fazla sayıya ulaşırdı. Biz orada bir arada durduk ve dedik ki, biz bu arada duracağız. Siper olacağız ve hiç kimseye de bu imkanı vermeyeceğiz. Bizim kandırılmış askerlerimiz vardı. Bu askerlerin içerisinde, ne olduğunu anlamayanlar vardı. Ama çok bilinçli olanlarda vardı. Tabi polis arkadaşlarım o gün çok cesaretli bir şekilde emniyet müdürlerine sahip çıktılar. Bizler polisimize ve emniyet müdürümüze sahip çıktık. Orada hep birlikte, hep beraber, zaten ilerleyen saatlerde Kars halkı zor günde nasıl beraber olacaklarını Kürdüyle, Azerisiyle, Terekemesiyle, Yerlisiyle, Alevisiyle, tek yumruk oldular. İnanın o gece asker ateşte etseydi o mermilerin üzerine yürüyecek Karslılar vardı. Sabaha doğru başlattığımız direnişe herkes geldi. Karslı hemşehrilerim çıkıp Cumhurbaşkanlarına, Cumhuriyetlerine, vatanlarına, bayraklarına sahip çıkmışlardır. Allah'ta bana o fırsatı verdi. Ben en önde Karslılarla beraber ilerlerken, hiç aklıma ölmek korkusu gelmedi. Allah korkuyu aldı o gece bizden, ve şunu gördüm bu millete kimse dokunamaz. Birliğine beraberliğine kimse dokunamaz. Dokunduğu an herkes vatanı için, bayrağı için, devleti için, ezanı için tek yumruk olur. Bu bilinç bu millette var. 15 Temmuz'da da bunu tekrar Çanakkale'den sonra, Sarıkamış'tan sonra, Kurtuluş mücadelesinden sonra 15 Temmuz tekrar bunun ispatıdır diye düşünüyorum. Ve dünyaya da verilmiş çok önemli bir mesajdır 15 Temmuz, aklını yitiren varsa Türkiye'ye hainlik düşünür, kimse Türkiye'ye dokunamaz Allah'ın izniyle, yeter ki bizim bu birliğimiz beraberliğimizden doğan gücümüz elimizden gitmesin. Allah ezanlarımızı susturmasın, bayrağımızı indirtmesin. Türkiye ümmetin umududur. Mazlum ve mağdurların umududur. Cenabı Allah Türkiye'mizin birlik ve beraberliğini bozdurtmasın. Bir daha ülkemizde 15 Temmuzlar yaşanmasın” şeklinde konuştu.