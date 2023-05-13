21 torunlu İnci nine tekerlekli sandalyeyle torununu izledi

Kars'ta 21 torunu olan İnci nine, tekerlekli sandalyeyle torununun boks maçını izledi. Rakibini yenen Efe Güngör, galibiyetini ninesinin elini öperek kutladı.

Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Boks Federasyonu işbirliğiyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Boks Dostluk Müsabakası düzenlendi.

İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen boks turnuvasına tekerli sandalyesiyle torunun karşılaşmasını izlemeye gelen İnci Güngör damgasını vurdu. Torununun ringe çıkmasıyla birlikte alkışlarla torununa destek veren İnci nine, torunu Efe Güngör'ün karşılaşmayı kazanmasıyla birlikte sevinç göz yaşı döktü. O anlar kameralara yansıdı.

Torununun kazandığını belirten İnci Güngör, “Kendisi beni çok sever, inşallah diğer maçlarına da gideceğim. Allah devamını getirsin, Allah hayırlı fırsat versin” dedi.

Turnuva ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, “Ağrı, Iğdır, Kars ve Van'dan 82 sporcunun katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na binaen 4'lü dostluk turnuvası düzenledik. Çok güzel müsabakalar oluyor, sporcularımızı dinç tutmak ve daha büyük şampiyonalara hazırlamak için 4'lü bir turnuva düzenledik, maçlar da devam ediyor” diye konuştu.

Kars İsmail Aytemiz Spor ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen İbrahim Ethem Güngör Baş Hakemliğinde gerçekleşen müsabakaya Kars'tan 36, Iğdır'dan 28, Ağrı'dan 17 ve Van'dan 5 olmak üzere toplam 82 sporcu katıldı.

11-12 yaş alt minikler, 13-14 yaş üst minikler, 15-16 yaş yıldız ve 17-18 yaş gençler kategorisinde düzenlenen müsabakalarda kadın ve erkek sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.