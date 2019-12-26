36'ıncı yerli otomobile Turgutreis Şirketler Grubu talip oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk siparişi vererek öncülüğünü yaptığı yerli otomobil kampanyasına bir destek de Kars'tan geldi.

Turgutreis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolgahan Reis, üretim bandından inecek olan 36. sıradaki yerli otomobile talip olduklarını açıkladı. Reis, yerli otomobil üretimi için bir fabrika da Kars'ta kurulabileceklerini söyledi. Tolgahan Reis, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Türkiye, dünyada kendi otomobilini üreten 23. ülke oluyor. Türk sanayisinin ve otomotivinin bağımsızlığı, ekonomimizin daha da güçlenmesi adına Yerli Otomobil projesi son yıllarda Türkiye'nin imza attığı sayısız büyük projeden biridir. Bizler de Turgutreis Şirketler Grubu olarak Kars il plakamızın 36 olması dolayısıyla üretim bandından inecek 36. sıradaki yerli otomobile talip oluyoruz. Buradaki amacımız; Cumhurbaşkanımızın büyük bir vizyon projesi olarak gördüğü Yerli Otomobil ile ilgili Türkiye'nin serhat şehri Kars'tan bir farkındalık oluşturmak ve "Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu"na destek olmaktır” dedi.

Reis, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve milli projeleri ile bugün ülkemiz hamdolsun dünyada ağırlığını ve itibarını daha da artırıyor Bugün dünyada kendi otomobilini üreten 23. ülke oluyoruz. Ekonomide söz sahibi oluyor, gücümüze güç katıyoruz. Kars özelinde de şunu belirtmek istiyorum : Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hat olan "Demir İpek Yolu" olarak adlandırılan, Kars - Tiflis - Bakü Demiryolu ve Kars Lojistik merkezi ile Kars ticaretin merkezi oluyor” diye konuştu.

“Yerli otomobil üretimi için bir fabrika da Kars'ta kurulabilir”

Turgutreis Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tolgahan Reis, yerli otomobil üretimi için bir fabrika da Kars'ta kurulabileceğini ifade etti. Togahan Reis, “Gerek yedek parça ve gerekse seri üretim Kars'tan yapılır ise Çin'den başlayarak Güneydoğu Asya ülkelerine, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi Orta Asya ülkelerine ve ardından Gürcistan, Rusya Federasyonuna,Kars üzerinden Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'ya yerli ve milli otomobilimizi en güvenli ve en düşük maliyetle gönderebiliriz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ülkemizi vizyon projelerle dünyada saygın bir seviyeye ulaştıran ekibine ve özelde 'Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.