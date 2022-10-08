50 milyonluk proje Kars'ın çehresini değiştirecek

Tamamlandığında 50 milyon liraya mal olacak olan Tarihi Kimliğiyle Kars Kent Projesi'nde restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Baltık Mimarisinin en güzel örneklerinin bulunduğu Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan 7'si kamu binası olmak üzere 22 tescilli ve 12 tescilsiz bina da cephe iyileştirmeleri yapılıyor.

Proje ile Haydar Aliyev Caddesi'nin kaldırımları yenilendi, aydınlatma, çevre düzenleme, işaret levhaları, aydınlatma işleri, sokak mobilyaları montajı yapılarak yaklaşık 680 metrelik bir turistik güzergah oluşturulacak.

Proje bütçesinin yüzde 85'i AB Fonu, yüzde 15'ini ise Türkiye'de ilgili bakanlığın karşıladığı projenin yüzde 72'si tamamlandı.

2023 yılında bitirilmesi hedeflenen proje kent turizmine önemli katkı sağlayacak. Proje çerçevesinde çalışmalar havalar soğuyana kadar devam edecek.