İhlas Haber Ajansı

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Aç kalan yavru ayı ilçe merkezine indi

Kars’ta aç kalan yavru ayı Sarıkamış ilçesi merkezine indi.

Kars'ta aç kalan yavru ayı Sarıkamış ilçesi merkezine indi.


Sarıçam ormanlarında yaşayan boz ayıları günün her saatinde görmenin mümkün olduğu Sarıkamış'ta aç kalan yavru bir ayı, yalnız başına yiyecek aramak için ilçe merkezine indi. Bir apartman kenarında yiyecek arayan yavru ayı, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yavru ayıyı görüntüleyen vatandaş, “Ayılar yiyecek aramak için evimizin yakınına kadar geliyor. Ormanlık alandan evlere kadar geliyorlar” diye konuştu.

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