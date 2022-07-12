İhlas Haber Ajansı

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Acıkan ayılar her gün ilçe merkezinde yiyecek arıyorlar

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde gündüz ve akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayılar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gündüz ve akşam saatlerinde TOKİ konutları bölgesine inen boz ayılar vatandaşların ilgi odağı oldu.


Dünyanın tek göç eden boz ayılarının yaşadığı Sarıçam ormanlarıyla kaplı 2 bin 150 rakımlı Sarıkamış'ta boz ayılar zaman zaman ilçe merkezine kadar iniyor.


Ormanlık alana yakın bir yerleşim yeri olan TOKİ konutları bölgesine gelen boz ayı, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı. Boz ayıyı gören bazı vatandaşların çok tehlikeli olmasına rağmen hayvana yaklaşarak o anları kayda alması ve öz çekim yapması dikkati çekti.

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