Ağaçların suya yansıması kartpostalık görüntüler oluşturdu

Kars ovasında 260 bin dekar, Digor ovasında 215 bin dekar olmak üzere toplam 475 bin dekar zirai arazinin pompajsız borulu sistem sulama şebekesiyle sulanması sağlayacak olan Kars Barajı Gölü'nde kalan ağaçların suya yansıması kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Yaklaşık 250 kuş türüne de ev sahipliği yapan Kars Baraj Gölü, Bayram sabahı görenleri adeta büyüledi. Su içerisinde filizlenen ağaçlar havadan görüntülendi. Doğasıyla, kuş sesleriyle bütünleşen göl, suların yükselmesiyle birlikte eski Kars-Göle-Ardahan karayolunu da sular altında bıraktı.

Bahar ile birlikte canlanan bitki örtüsü, çevresindeki sular altında kalan ağaçlar, su kuşları görsel şölen sunuyor. Muhteşem doğasının yanı sıra, göl ile birlikte yeşilin uyum içerisinde ortaya çıktığı eşsiz manzara, fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.