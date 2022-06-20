Ağrı'nın pancarı Kars'ta işlenecek

Ağrı'nın yaklaşık 120 bin ton şeker pancarı Kars Şeker Fabrikası'nda işlenecek.

Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan, bu yıl geçmiş yılların en uzun kampanyasını yapacaklarını belirtti.

Babacan, havaların iyi gitmesiyle birlikte Kars'ta da 60 bin ton şeker pancarı beklentileri olduğunu söyledi.

Kars Şeker Fabrikası Müdürü Ayhan Babacan, “Yapılan çalışmalarımız ve havaların da iyi gitmesiyle birlikte beklentimizi 60 bin ton pancar, bunun yanında en güzel haberimiz de Ağrı ve Erçiş'ten bize 100 veya 120 bin ton bir pancar gelecek. İnşallah geçmiş yılların en uzun kampanyasını bu sene yapacağız. Çalışmalarımız tüm köylerde, muhtarlarla devam ediyor. İnşallah iyi bir kampanya bekliyoruz” dedi.

“Çiftçiler bölgede hayvancılığa yoğunlaşıyor”

Bölgede çiftçilerin hayvancılığa yoğunlaştığını ifade eden Babacan, “Bu bölge de hayvancılık üzerine çiftçilerimiz daha çok yoğunlaşıyor. Yem bitkisi üzerine yoğunlaşıyorlar. Ot, arpa, buğday, yulaf bunun gibi şeyler yonca, ekimi daha kolay geliyor. Ve geçim kaynağını oradan sağladıkları için pancar kültürü yok. Bunu tabi öğretemedik, belki başaramadık. Ama elimizden geleni yapıyoruz. Alet, edevat noksan çiftçide, makine aksamı noksan, biz kendi fabrikamızdaki aletleri ve malzemeleri çiftçinin hizmetini sunmuş bulunmaktayız. Şuan da 13 söküm makinemiz var, 5 çapa makinemiz var. Bu sene birde akıllı tohuma dönüş oldu. Akıllı tohumdan dolayı daha fazla pancar üretimi, verimi artırma düşüncesindeyiz. İnşallah bu akıllı tohumun seneye faydasını göreceğiz. Tabi Ağrı'dan gelecek pancar sayesinde de çiftçimiz daha çok pancara, küspeye doyacak. Belki onun da bir etkisi olacak. Seneye daha umutluyuz” diye konuştu.

“Çiftçilerimiz kazanacak”

Çiftçilerin pancar ekiminden kazançlı çıkacağına dikkat çeken Fabrika Müdürü Ayhan Babacan, “Çiftçimize yüzde 10 doğu teşvik pirimi var. Aynı zamanda yüzde 20 küspe, yüzde 15'den yüzde 20'ye çıkarıldı. Desteğimiz var. Bin lira artı zamanında söküm farkı, rekolte farkından dolayı bin 100 lirayı buluyor. Küspe fiyatı, hatta bin 400 lirayı görme durumu var. Çiftçinin kazanacağından eminim, ama ekerse çalışmalarımız bu yönde devam ediyor” şeklinde konuştu.